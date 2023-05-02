Крис Пол отправился в раздевалку после повреждения паха

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит первый матч 1/2 финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Финикс Санз». На момент публикации новости счёт в матче 76:73 в пользу хозяев паркета.

Разыгрывающий, один из лидеров «Финикса» Крис Пол во время встречи получил травму паха, в результате чего был вынужден покинуть площадку и удалиться в раздевалку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 37-летний баскетболист принял участие в шести играх, набирая в среднем 13,2 очка, 7,7 передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 42, трёхочковых — 32,1.