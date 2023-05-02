Крис Пол отправился в раздевалку после повреждения паха
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит первый матч 1/2 финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Финикс Санз». На момент публикации новости счёт в матче 76:73 в пользу хозяев паркета.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
02 мая 2023, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
97 : 87
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Гордон - 16, Колдуэлл-Поуп - 14, Маррей - 10, Браун - 9, Портер - 5, Браун - 2, Грин - 2, Брайант, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 35, Дюрант - 24, Эйтон - 14, Пол - 8, Бийомбо - 2, Окоги - 2, Пэйн - 2, Базли, Крэйг, Ландейл, Ли, Ли, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Шамет
Разыгрывающий, один из лидеров «Финикса» Крис Пол во время встречи получил травму паха, в результате чего был вынужден покинуть площадку и удалиться в раздевалку.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 37-летний баскетболист принял участие в шести играх, набирая в среднем 13,2 очка, 7,7 передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 42, трёхочковых — 32,1.
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