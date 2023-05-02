«Ни черта не знают о баскетболе». Чарльз Баркли раскритиковал некоторых корреспондентов

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли после матча критически высказался о некоторых корреспондентах, работающих на телевидении, упомянув случай с защитником «Денвера» Джамалом Марреем.

«Есть некоторые ребята на ТВ, которые ни черта не знают о баскетболе, — их называют корреспондентами. Они имели наглость утверждать, что Джамал Маррей — лучший игрок «Наггетс», что с их стороны просто глупо. Вот почему они корреспонденты», — сказал Баркли в эфире Inside the NBA.