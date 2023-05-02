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Джефф Грин мощно поставил сверху после прохода во время матча с «Финиксом»

Джефф Грин мощно поставил сверху после прохода во время матча с «Финиксом»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.

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Форвард «Денвера» Джефф Грин во время матча стал автором эффектного момента. В начале второй четверти Грин совершил проход в трёхсекундную зону соперника и поставил сверху.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, самым результативным игроком встречи стал звёздный центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач. В составе гостей больше всего очков набрал Букер. В его активе 35 очков, пять подборов и шесть передач.

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