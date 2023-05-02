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Йокич рассказал, где он будет находиться во время объявления MVP

Йокич рассказал, где он будет находиться во время объявления MVP
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Звёздный центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич ответил на вопрос о том, где он будет находиться во время объявления MVP сезона-2022/2023.

«Надеюсь, это будет солнечный день и я смогу в этот момент находиться в бассейне», — приводит слова Йокича журналист Майк Сингер.

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Напомним, сегодня в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач.

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