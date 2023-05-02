«Угрозы жизни нет». Президент ЦСКА высказался о нападении на Шведа

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу нападения на игрока команды Алексея Шведа.

«По состоянию здоровья Алексея Шведа лучше спросить у врачей. После черепно-мозговой травмы он в больнице. Я так понимаю, что угрозы жизни нет, но, насколько серьёзно пострадало здоровье, будет понятно сегодня-завтра. Что касается обстоятельств и причин нападения, лучше обращаться к правоохранительным органам.

Надеюсь, что данные товарищи будут найдены и наказаны. Заявление в полицию уже подано. Подробностей нападения не знаю. Швед пробудет в больнице столько, сколько нужно, чтобы поправиться», — приводит слова Ватутина «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера, 1 мая, ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и впервые за всю историю турнира не смог выйти в финал.