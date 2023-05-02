Агент Алексея Шведа прокомментировал нападение на баскетболиста

Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, прокомментировал инцидент, произошедший с баскетболистом.

«Алексей получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга! Благодаря одному милосердному богу он остался жив после такого происшествия. Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей. А что бы было, будь он простым нетренированным человеком?

Могу сказать, что такое поведение в современном обществе неприемлемо. Цивилизованные люди должны уметь общаться без распускания рук, насилию предпочесть милосердие. Мотивы нападения? Может, чувство безнаказанности? На самом деле мотивы неизвестны. На мой взгляд, нападавшие должны понести наказание соответственно содеянному. Надеюсь, что их найдут и дело будет доведено до справедливого итога», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».

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Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: