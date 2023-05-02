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Стала известна личность мужчины, причастного к нападению на Алексея Шведа

Стала известна личность мужчины, причастного к нападению на Алексея Шведа
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Сотрудникам полиции стала известна личность одного из мужчин, который причастен к нападению на разыгрывающего защитника ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным им оказался уроженец Азербайджана Князь А.

Инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:

Медицинский персонал диагностировал у баскетболиста ЦСКА перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Напомним, вчера, 1 мая, ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и впервые за всю историю турнира не смог выйти в финал.

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