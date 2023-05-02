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Baza: Алексея Шведа избили люди, проигравшие на ставках

Baza: Алексея Шведа избили люди, проигравшие на ставках
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Нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом» (100:103 ОТ). Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Предъявлять Шведу за проигранный матч начали ещё на выходе из ресторана «Джун». По словам очевидцев, возмущавшихся было около восьми человек. Они тоже были в ресторане, а когда вышли, начали оскорблять спортсмена и ругаться, что из-за него проиграли деньги на ставках.

Возникла ссора, быстро перешедшая в драку — Шведа ударили, он упал, напавшие разбежались. Всё это наблюдала жена баскетболиста. Двое из парней остались рядом с лежащим Алексеем и снимали его на телефон, после чего тоже скрылись.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:

По информации Baza, после инцидента Алексею звонил один из нападавших — он признался в содеянном, а затем поинтересовался, как можно «порешать ситуацию». Но решать её будут через суд — после нападения в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

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