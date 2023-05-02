Казанский УНИКС в пятый раз вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в заключительном матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (80:79). Таким образом, УНИКС победил в серии (4-3) и в пятый раз в истории вышел в финал Единой лиги.

Ранее казанской команде удавалось выйти в финал Единой лиги в 2010, 2012, 2016 и 2021 годах. Во всех четырёх случаях УНИКС проигрывал в финальной серии и завоёвывал серебряные медали.

УНИКСу в финале будет противостоять краснодарский «Локомотив-Кубань», который ранее обыграл московский ЦСКА (4-3). Таким образом, у Единой лиги ВТБ будет новый чемпион.

Финальная серия между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» стартует 6 мая и завершится не позднее 22 мая. Согласно регламенту противостояние продлится до четырёх побед.