Казанский УНИКС в пятый раз вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ
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Казанский УНИКС обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в заключительном матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (80:79). Таким образом, УНИКС победил в серии (4-3) и в пятый раз в истории вышел в финал Единой лиги.
Ранее казанской команде удавалось выйти в финал Единой лиги в 2010, 2012, 2016 и 2021 годах. Во всех четырёх случаях УНИКС проигрывал в финальной серии и завоёвывал серебряные медали.
УНИКСу в финале будет противостоять краснодарский «Локомотив-Кубань», который ранее обыграл московский ЦСКА (4-3). Таким образом, у Единой лиги ВТБ будет новый чемпион.
Финальная серия между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» стартует 6 мая и завершится не позднее 22 мая. Согласно регламенту противостояние продлится до четырёх побед.
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