УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграют в финале Единой лиги ВТБ
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В Казани на арене «Баскет-холл» завершился седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом».
УНИКС одержал победу со счётом 80:79 и выиграл серию — 4–3. Таким образом, казанский клуб стал вторым финалистом Единой лиги ВТБ. «Зенит», являющийся действующим победителем турнира, сыграет за третье место с московским ЦСКА.
Напомним, армейцы днём ранее проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в седьмом матче со счётом 100:103(ОТ) и уступили в серии — 3–4.
Финальная серия между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» стартует 6 мая и завершится не позднее 22 мая. Согласно регламенту противостояние продлится до четырёх побед.
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