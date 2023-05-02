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Сегодня, 2 мая, в Казани на арене «Баскет-холл» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 80:79.

Таким образом, казанцы выиграли серию со счётом 4-3 и стали вторым финалистом турнира. Ранее в финал Единой лиги ВТБ вышел «Локомотив-Кубань», который сенсационно обыграл ЦСКА (4-3).

Лучшие моменты решающего матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Зенит»

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Финальная серия между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» начнётся 6 мая и завершится не позднее 22 мая. Противостояние продлится до четырёх побед. Первые две игры пройдут в Казани.