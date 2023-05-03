Воронцевич: УНИКС и «Локомотив-Кубань» по праву заслужили место в финале

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич после домашней победы в седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ против «Зенита» (80:79, счёт в серии 4-3) поблагодарил болельщиков за поддержку. По его словам, в финале казанцам следует играть раскрепощённо, не создавая себе моральных и физических сложностей.

«Трёхочковый Эртеля (реализован игроком «Зенита» за 21 секунду до конца четвёртой четверти – Прим. «Чемпионата»)? Перед атакой я говорил ребятам, что его лучше направить в проход. Потому что игроки такого уровня могут попадать сумасшедшие броски. В итоге получили то, что получили. Но даже когда Эртель забил две или три сложнейшие попытки, мы понимали, что опускать голову нельзя. В итоге несколько хороших защит – перехватили, убежали и вырвали победу. Огромное спасибо нашим болельщикам! Без них мы бы точно не справились.

18 очков Димитриевича в концовке заключительной четверти? Прежде всего, сказалось доверие тренера. Нено чувствует поддержку Велимира Перасовича, партнеров по команде и наших болельщиков, без которых нам бы не удалось победить. Особенно в последние три минуты трибуны гнали нас вперед. Наши болельщики – наши крылья! Статистические показатели одного игрока – неплохо. Но выход в финал – заслуга всей команды. Мы боролись за каждый мяч. Нужно продолжать действовать в том же ключе и в решающей серии сезона. Победа с разницей в одно очко в седьмом матче полуфинала – наглядный пример того, как дорого может стоить одна ошибка.

С «Локомотивом-Кубань» нам не будет просто, что показала их серия с ЦСКА. Они проводят потрясающий сезон, играют свободно, раскованно. У них в составе много талантливых баскетболистов. Молодые ребята демонстрируют хорошую игру, иностранцы здорово бегут. Считаю, нам тоже следует действовать раскрепощённо, не создавая себе моральных и физических сложностей. Просто выходить и играть – то есть делать то, что у нас хорошо получается. И мы, и «Локомотив-Кубань» по праву заслужили свое место в финале», — приводит слова Воронцевича официальный сайт УНИКСа.

Финальная серия Единой лиги ВТБ до четырёх побед стартует в Казани 6 мая.