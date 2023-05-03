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Кармело Энтони в восторге от поворотного броска Джейлена Брансона

Кармело Энтони в восторге от поворотного броска Джейлена Брансона
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Завершился второй матч полуфинальный серии Восточной конференции НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 111:105. Счёт в серии до четырёх побед стал равным 1-1.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
03 мая 2023, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 105
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Рэндл - 25, Барретт - 24, Харт - 14, Куикли - 6, Робинсон - 6, Гримс - 3, Хартенштайн - 3, Джеффрис, Макбрайд, Роуз, Симс, Топпин, Фурнье
Майами Хит: Мартин - 22, Винсент - 21, Страс - 17, Адебайо - 15, Робинсон - 9, Лав - 8, Лоури - 6, Хайсмит - 5, Зеллер - 2, Батлер, Йович, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен

При счёте 96:96 за 4:06 до конца разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон успешно забросил дальний бросок, который положил начало победной концовке хозяев. Экс-форвард нью-йоркской команды Кармело Энтони присутствовал на матче, где ярко отпраздновал успешное попадание Брансона.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кармело провёл семь сезонов за «Нью-Йорк». Высшим достижением в этот период стал выход в полуфинал Восточной конференции.

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