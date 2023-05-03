Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кармело Энтони в восторге от поворотного броска Джейлена Брансона

Завершился второй матч полуфинальный серии Восточной конференции НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 111:105. Счёт в серии до четырёх побед стал равным 1-1.

При счёте 96:96 за 4:06 до конца разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон успешно забросил дальний бросок, который положил начало победной концовке хозяев. Экс-форвард нью-йоркской команды Кармело Энтони присутствовал на матче, где ярко отпраздновал успешное попадание Брансона.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кармело провёл семь сезонов за «Нью-Йорк». Высшим достижением в этот период стал выход в полуфинал Восточной конференции.