Шакил О'Нил заявил, что Диллон Брукс не сыграет в следующем сезоне НБА
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил выразил мнение, что лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс не появится на площадке Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2023/2024.
«По моему мнению, Диллон Брукс вообще может не появиться на паркете НБА в следующем сезоне», — заявил О'Нил в эфире Inside the NBA.
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Напомним, «Мемфис» сообщил будущему неограниченно свободному агенту Бруксу, что с ним не будет подписан контракт ни при каких обстоятельствах.
Отмечается, что переломным моментом Брукс посчитал серию первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). Брукс назвал лучшего игрока «Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса старым, уставшим и предположил, что он уже не так хорош, как раньше.
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