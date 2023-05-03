Шакил О'Нил заявил, что Диллон Брукс не сыграет в следующем сезоне НБА

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил выразил мнение, что лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс не появится на площадке Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2023/2024.

«По моему мнению, Диллон Брукс вообще может не появиться на паркете НБА в следующем сезоне», — заявил О'Нил в эфире Inside the NBA.

Напомним, «Мемфис» сообщил будущему неограниченно свободному агенту Бруксу, что с ним не будет подписан контракт ни при каких обстоятельствах.

Отмечается, что переломным моментом Брукс посчитал серию первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). Брукс назвал лучшего игрока «Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса старым, уставшим и предположил, что он уже не так хорош, как раньше.