Джимми Батлер пропустил матч с «Нью-Йорком» из-за травмы, «Майами» уступил в концовке

Завершился второй матч полуфинальный серии Восточной конференции НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 111:105. Счёт в серии до четырёх побед стал равным 1-1.
Звёздный форвард «Майами» Джимми Батлер пропустил матч из-за повреждения голеностопного сустава. Батлер получил эту травму в четвёртой четверти первого матча серии.
Форвард проводит исторический плей-офф. За шесть сыгранных матчей он набирает в среднем 35,5 очка, 6,8 подбора и 4,7 результативные передачи. Его игра стала важнейшим фактором, почему «Хит» прошли «Милуоки Бакс», занявший первое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, в первом раунде постсезона.
Дуэйн Уэйд – Джимми Батлеру: могу ли я взять у тебя автограф?
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