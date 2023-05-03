Президент ЦСКА рассказал о состоянии Алексея Шведа

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу состояния баскетболиста команды Алексея Шведа, который получил черепно-мозговую травму в результате драки в центре Москвы.

«Он сейчас в больнице, я думаю, что он лучше себя чувствует. Проводится дополнительное обследование, по итогу которого будет принято решение о дальнейшей тактике его лечения. Всё будет хорошо, но сколько времени уйдёт на лечение, я сказать не могу», — приводит слова Ватутина «РИА Новости Спорт».

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: