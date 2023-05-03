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«Мы шокированы тем, что произошло». Генеральный директор Лиги ВТБ высказалась о Шведе

«Мы шокированы тем, что произошло». Генеральный директор Лиги ВТБ высказалась о Шведе
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, который сейчас находится в больнице.

«Мы шокированы тем, что произошло. Алексей Швед — яркий игрок, один из лучших в составе ЦСКА и во всей Единой лиге. К тому же Швед является самым результативным игроком в истории нашего чемпионата. Желаем ему здоровья и скорейшего восстановления. Со своей стороны как руководитель лиги хочу отметить клубную солидарность: санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань» уже выразили слова поддержки Алексею», — приводит слова Илоны Корстин «Российская газета».

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Ранее появилась информация, что нападение на Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом» (100:103 ОТ).

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