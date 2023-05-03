«Мы шокированы тем, что произошло». Генеральный директор Лиги ВТБ высказалась о Шведе

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, который сейчас находится в больнице.
«Мы шокированы тем, что произошло. Алексей Швед — яркий игрок, один из лучших в составе ЦСКА и во всей Единой лиге. К тому же Швед является самым результативным игроком в истории нашего чемпионата. Желаем ему здоровья и скорейшего восстановления. Со своей стороны как руководитель лиги хочу отметить клубную солидарность: санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань» уже выразили слова поддержки Алексею», — приводит слова Илоны Корстин «Российская газета».
Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.
Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.
Ранее появилась информация, что нападение на Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом» (100:103 ОТ).
- 3 мая 2023
-
22:55
-
22:42
-
21:55
-
21:49
-
21:34
-
20:00
-
19:48
-
18:56
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
18:06
-
17:28
-
16:21
-
15:43
-
14:44
-
14:40
-
14:17
-
14:07
-
14:01
-
13:43
-
13:32
-
13:03
-
12:19
-
12:14
-
12:03
-
11:32
-
11:24
-
11:16
-
11:06
-
10:58
-
10:53
-
10:44
-
10:17
-
09:49