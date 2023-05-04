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Джо Маззулла рассказал о травме Маркуса Смарта

Джо Маззулла рассказал о травме Маркуса Смарта
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент публикации новости счёт в матче 8:8.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
04 мая 2023, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
1-я четверть
26 : 22
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 13, Смарт - 5, Тейтум - 5, Брогдон - 3, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Уайт, Уильямс, Уильямс, Хозер, Хорфорд, Шампани
Филадельфия Сиксерс: Харден - 9, Эмбиид - 6, Макси - 3, Мелтон - 2, Харрис - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Макдэниелс, Маккланг, Милтон, Ньянг, Рид, Спрингер, Такер, Харрелл, Хаус

Перед матчем главный тренер «Бостона» Джо Маззулла заявил, что атакующий защитник команды Маркус Смарт будет играть с ушибом грудной клетки. Об этом сообщает обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф Смарт принял участие в семи играх, набирая в среднем 16 очков, 5,4 передачи и 4,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50, трёхочковых — 36,6.

Ранее стало известно, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид начал встречу в стартовом составе.

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