Джо Маззулла рассказал о травме Маркуса Смарта

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент публикации новости счёт в матче 8:8.

Перед матчем главный тренер «Бостона» Джо Маззулла заявил, что атакующий защитник команды Маркус Смарт будет играть с ушибом грудной клетки. Об этом сообщает обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф Смарт принял участие в семи играх, набирая в среднем 16 очков, 5,4 передачи и 4,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50, трёхочковых — 36,6.

Ранее стало известно, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид начал встречу в стартовом составе.