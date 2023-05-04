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Джоэл Эмбиид картинно упал после лёгкого толчка от Гранта Уильямса

Джоэл Эмбиид картинно упал после лёгкого толчка от Гранта Уильямса
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:87.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
04 мая 2023, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 87
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 25, Брогдон - 23, Смарт - 15, Уайт - 15, Уильямс - 12, Притчард - 8, Тейтум - 7, Корнет - 6, Хорфорд - 5, Мускала - 3, Уильямс - 2, Галлинари, Гриффин, Хозер, Шампани
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 16, Эмбиид - 15, Макси - 13, Харден - 12, Рид - 6, Такер - 5, Милтон - 4, Макдэниелс - 3, Ньянг - 3, Спрингер - 3, Хаус - 3, Коркмаз - 2, Мелтон - 2, Дедмон, Харрелл

В конце первой четверти звёздный центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид исполнил «флоп» после лёгкого толчка от форварда «Селтикс» Гранта Уильямса. Судья дал фол игроку «Бостона», после которых камерунец отправился пробивать штрафные.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По результатам нынешнего регулярного сезона Эмбиид в среднем исполнял 11,7 попыток штрафных бросков за матч. Это второй результат в лиге, центрового опережает только греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо с 12,3 попытками.

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