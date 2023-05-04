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Джоэл Эмбиид картинно упал после лёгкого толчка от Гранта Уильямса

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:87.

В конце первой четверти звёздный центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид исполнил «флоп» после лёгкого толчка от форварда «Селтикс» Гранта Уильямса. Судья дал фол игроку «Бостона», после которых камерунец отправился пробивать штрафные.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По результатам нынешнего регулярного сезона Эмбиид в среднем исполнял 11,7 попыток штрафных бросков за матч. Это второй результат в лиге, центрового опережает только греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо с 12,3 попытками.

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