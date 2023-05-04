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Джейлен Браун попытался сделать данк через Джоэла Эмбиида

Джейлен Браун попытался сделать данк через Джоэла Эмбиида
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:87.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
04 мая 2023, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 87
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 25, Брогдон - 23, Смарт - 15, Уайт - 15, Уильямс - 12, Притчард - 8, Тейтум - 7, Корнет - 6, Хорфорд - 5, Мускала - 3, Уильямс - 2, Галлинари, Гриффин, Хозер, Шампани
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 16, Эмбиид - 15, Макси - 13, Харден - 12, Рид - 6, Такер - 5, Милтон - 4, Макдэниелс - 3, Ньянг - 3, Спрингер - 3, Хаус - 3, Коркмаз - 2, Мелтон - 2, Дедмон, Харрелл

В середине второй четверти лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун прорвался в краску и попытался исполнить «постер-данк» через камерунского центрового «Сиксерс» Джоэля Эмбиида. MVP нынешнего сезона заблокировал бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот матч стал первым для Джоэла после того, как он пропустил два матча плей-офф из-за проблем с коленом. Центровой завершил матч с 15-ю очками и пятью блокшотами.

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