Джейлен Браун попытался сделать данк через Джоэла Эмбиида

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:87.

В середине второй четверти лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун прорвался в краску и попытался исполнить «постер-данк» через камерунского центрового «Сиксерс» Джоэля Эмбиида. MVP нынешнего сезона заблокировал бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот матч стал первым для Джоэла после того, как он пропустил два матча плей-офф из-за проблем с коленом. Центровой завершил матч с 15-ю очками и пятью блокшотами.

Топ-5 неудачных обменов в истории НБА