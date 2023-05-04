Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дануэл Хаус заработал технический фол в концовке второго матча с «Бостоном»

Дануэл Хаус заработал технический фол в концовке второго матча с «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Дануэл Хаус во время второго матча полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» стал автором курьёзного момента.

Материалы по теме
Игровое утро в НБА: «Бостон» сравнял счёт в серии, Джоэл Эмбиид не помог «Филадельфии»
Игровое утро в НБА: «Бостон» сравнял счёт в серии, Джоэл Эмбиид не помог «Филадельфии»

Так, в концовке игры 29-летний баскетболист после остановки матча слишком сильно, по мнению судей, отбил мяч о паркет. В результате Хаусу оформили технический фол.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард хозяев Джейлен Браун. В его активе сегодня 25 очков, четыре результативные передачи и два перехвата. Отличную игру со скамейки провёл разыгрывающий Малкольм Брогдон. На его счету 23 очка и шесть подборов.

MVP нынешнего сезона центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид вернулся после двух подряд пропущенных матчей в плей-офф. Сегодня он успел отметиться 15 очками и пятью блок-шотами.

Материалы по теме
Видео
Джоэл Эмбиид картинно упал после лёгкого толчка от Гранта Уильямса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023