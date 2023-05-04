Дануэл Хаус заработал технический фол в концовке второго матча с «Бостоном»

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Дануэл Хаус во время второго матча полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» стал автором курьёзного момента.

Так, в концовке игры 29-летний баскетболист после остановки матча слишком сильно, по мнению судей, отбил мяч о паркет. В результате Хаусу оформили технический фол.

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Напомним, самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард хозяев Джейлен Браун. В его активе сегодня 25 очков, четыре результативные передачи и два перехвата. Отличную игру со скамейки провёл разыгрывающий Малкольм Брогдон. На его счету 23 очка и шесть подборов.

MVP нынешнего сезона центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид вернулся после двух подряд пропущенных матчей в плей-офф. Сегодня он успел отметиться 15 очками и пятью блок-шотами.