Деррик Роуз: у меня ещё многое осталось в запасе, так что нужно быть терпеливым

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз рассказал о том, как он себя чувствует в роли запасного.
«У меня ещё многое осталось в запасе, так что нужно быть терпеливым. Я давно убил своё эго. Теперь дело не в эго. Речь идет о том, чтобы наслаждаться тем, где я сейчас нахожусь, потому что есть много старших и молодых парней, которые хотели бы оказаться на моём месте.
Я даю им всё. Прихожу рано. Соблюдаю свой распорядок дня вне зависимости от того, сколько я отыграл минут. Разговариваю с молодыми ребятами. Я полностью выкладываюсь, чтобы быть здесь. И, если бы это было не так, меня бы не было в команде. Не так много ветеранов с 15-летним стажем просто сидят на скамейке запасных. Ты должен приносить какую-то пользу. Я благодарен, что они не обменяли меня, не выкупили и не отказались от меня. Я счастлив, что имею какую-то ценность.
Я всё ещё в составе. Вот как я себя чувствую. Я всё еще чувствую, что отдаю им все силы. Всё еще чувствую, что становлюсь лучше. Это может показаться безумием, но это правда. Я всё еще чувствую, что становлюсь лучше», — приводит слова Роуза NBA Buzz в своих социальных сетях, ссылаясь на журналиста Марка Спирса.
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