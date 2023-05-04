Дрэймонд Грин поздравил Джоэла Эмбиида с наградой MVP

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился своими мыслями насчёт завоевания приза MVP камерунским центровым «Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом.

«Поздравляю Джоэла Эмбиида с призом MVP. Уже давно было пора это сделать, абсолютно заслуженная награда. Я счастлив видеть Джоэла с этой статуэткой. Я никогда не понимал людей, у которых нет конкретных целей. И, наоборот, люблю людей, которые открыто заявляют о том, чего хотят. Эмбиид говорил о том, что хочет стать MVP, с тех пор, как пришёл в лигу.

Он приложил усилия и сделал это, несмотря на травмы, я аплодирую этому, уважаю это. Легко оставаться позади и ничего не говорить. Если ты ничего не выиграл, никто не осудит тебя, если ты не сказал о том, что хочешь этого. Оказать на себя такое давление и в итоге достичь того, чего хотел, — я уважаю это. Невероятный игрок», — сказал Грин в собственном подкасте.