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Дрэймонд Грин поздравил Джоэла Эмбиида с наградой MVP

Дрэймонд Грин поздравил Джоэла Эмбиида с наградой MVP
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился своими мыслями насчёт завоевания приза MVP камерунским центровым «Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом.

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«Поздравляю Джоэла Эмбиида с призом MVP. Уже давно было пора это сделать, абсолютно заслуженная награда. Я счастлив видеть Джоэла с этой статуэткой. Я никогда не понимал людей, у которых нет конкретных целей. И, наоборот, люблю людей, которые открыто заявляют о том, чего хотят. Эмбиид говорил о том, что хочет стать MVP, с тех пор, как пришёл в лигу.

Он приложил усилия и сделал это, несмотря на травмы, я аплодирую этому, уважаю это. Легко оставаться позади и ничего не говорить. Если ты ничего не выиграл, никто не осудит тебя, если ты не сказал о том, что хочешь этого. Оказать на себя такое давление и в итоге достичь того, чего хотел, — я уважаю это. Невероятный игрок», — сказал Грин в собственном подкасте.

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