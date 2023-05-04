Дрэймонд Грин поздравил Джоэла Эмбиида с наградой MVP

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился своими мыслями насчёт завоевания приза MVP камерунским центровым «Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом.
«Поздравляю Джоэла Эмбиида с призом MVP. Уже давно было пора это сделать, абсолютно заслуженная награда. Я счастлив видеть Джоэла с этой статуэткой. Я никогда не понимал людей, у которых нет конкретных целей. И, наоборот, люблю людей, которые открыто заявляют о том, чего хотят. Эмбиид говорил о том, что хочет стать MVP, с тех пор, как пришёл в лигу.
Он приложил усилия и сделал это, несмотря на травмы, я аплодирую этому, уважаю это. Легко оставаться позади и ничего не говорить. Если ты ничего не выиграл, никто не осудит тебя, если ты не сказал о том, что хочешь этого. Оказать на себя такое давление и в итоге достичь того, чего хотел, — я уважаю это. Невероятный игрок», — сказал Грин в собственном подкасте.
- 4 мая 2023
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:10
-
07:32
-
07:14
-
07:06
-
06:39
-
06:15
-
06:02
-
05:17
-
04:31
-
04:04
-
03:34
-
03:23
-
03:11
-
03:09
-
02:47
-
02:22
-
00:33
-
00:10
-
00:10
- 3 мая 2023
-
22:55
-
22:42
-
21:55
-
21:49
-
21:34
-
20:00
-
19:48
-
18:56
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
18:06