Эмбиид: я в любом случае не буду готов на 100 процентов
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Лучший игрок НБА в сезоне-2022/2023 центровой «Филадельфии Сиксерс» американец Джоэль Эмбиид высказался по поводу своего состояния.
Напомним, сегодня Эмбиид впервые принял участие в матче после травмы. Его команда уступила во второй игре серии с «Бостон Селтикс» (87:121).
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«Я чувствую себя довольно хорошо. Я в порядке. Врачи сказали, что с моим повреждением я должен был выбыть на четыре-шесть недель, так что я в любом случае не буду готов на 100 процентов.
Мне было приятно играть, и я чувствую, что могу помочь команде в защите и нападении. Очевидно, что в нападении я был не так агрессивен. Я просто пытался войти в ритм, а в защите просто защищал кольцо, и я думаю, что отлично справился с этой задачей», — приводит слова Эмбиида Sixers Wire.
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