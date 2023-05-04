Квитковских объяснил, почему «Локомотив-Кубань» одержал больше побед на выезде, чем дома
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Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Антон Квитковских ответил на вопрос, почему в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА краснодарская команда одержала больше побед в гостях, нежели дома. «Локомотив» выиграл только один из трёх домашних матчей, а остальные три победы, соответственно, одержал на выезде.
Решающая встреча в Москве осталась за краснодарцами со счётом 103:100 в овертайме, причём они совершили рывок в четвёртой четверти, отыграв отставание в восемь очков.
«В команде тоже задавались этим вопросом. Возможно, меньше ответственности и играем раскрепощённо. Дома понимаешь, что должен выиграть, и появляется дополнительное давление», — сказал Квитковских в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
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