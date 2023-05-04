Форвард «Локомотива-Кубань» Квитковских назвал сильные стороны УНИКСа

Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских поделился мыслями о сильных сторонах казанского УНИКСа, с которым краснодарцы сыграют в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«В чём сила УНИКСа? Сила соперника в его агрессии как в защите, так и в нападении. Они очень хорошо убегают. Если почувствуют ритм — очень сложно остановить. Есть такие баскетболисты, как Ненад Димитриевич, которые прекрасно чувствуют и партнёров, и свою собственную игру. К тому же он всю полуфинальную серию доказывает, что находится в прекрасной форме.

Дэрил Мэйкон очень хорошо играет один на один, Рейнольдс тоже (улыбается). Это вообще отдельная история. Он готов разорвать всех под кольцом! Мы будем разбирать их командную игру. Всех карт раскрывать не буду, но знаем их неплохо. Думаю, чем-то удивим соперника», — сказал Квитковских в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.