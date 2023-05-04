Беверли и Уэстбрук рассчитывают на чемпионский перстень в случае титула «Лейкерс»

Защитник «Чикаго Буллз» Патрик Беверли признался, что вместе с разыгрывающим «Лос-Анджелес Клипперс» Расселлом Уэстбруком рассчитывает получить чемпионский перстень, если «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграет титул в этом сезоне НБА. Оба игрока выступали за «Лейкерс» в нынешнем сезоне, но покинули команду перед дедлайном обменов.
«Эй, Пат. Если «Лейкерс» выиграют, я буду ждать свой перстень», — сказал Уэстбрук в подкасте Беверли.
«Не буду врать, я тоже буду ждать это кольцо», – ответил Беверли.
Напомним, в настоящий момент «Лос-Анджелес» играет полуфинальную серии плей-офф НБА Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз». Счёт в серии — 1-0 в пользу «Лейкерс». Следующий матч команды начнут 5 мая в 4:00 мск. Встреча пройдёт в Сан-Франциско.
Топ-5 неудачных обменов в истории НБА:
- 4 мая 2023
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