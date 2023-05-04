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Стивен Эй Смит объяснил, в каком случае Стефен Карри может превзойти Леброна Джеймса

Стивен Эй Смит объяснил, в каком случае Стефен Карри может превзойти Леброна Джеймса
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Известный телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит считает, что в случае выигрыша «Голден Стэйт Уорриорз» в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающий Стефен Карри может завоевать пятый титул, а также обойти Леброна Джеймса в историческом аспекте.

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«Если Стефен Карри обыграет Леброна Джеймса в этой серии, осмелюсь заявить, что у Стефена будет пятый титул. Возможно, нам придётся убрать Леброна Джеймса с горы Рашмор и поставить на неё Стефа Карри», — сказал Смит в эфире программы First Take.

Ранее эксперт и журналист Скип Бэйлесс выразил мнение, что между Леброном Джеймсом и Стефеном Карри нет принципиального соперничества. Бэйлесс также считает, что Леброн переиграл Стефена по всем направлениям.

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