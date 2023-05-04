Эксперт: Карри — не Леброн Джеймс, но команды Стефена всегда были лучше

Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст поделился мнением о сравнении между звёздным разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри и лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Уиндхорст отметил, что игроков не стоит сравнивать, при этом отметил, что команды Карри были лучше команд Леброна.

«Пять лет назад я написал статью, в которой приводил довод о том, что Стеф Карри уже входил топ-10 благодаря всем своим достижениям, а также тому, как он изменил игру. Карри не Леброн Джеймс. И не думаю, что их стоит сравнивать. Но команды Стефена всегда были лучше», — сказал Уиндхорст в эфире шоу Get Up.

Напомним, в настоящий момент «Лос-Анджелес» играет в полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз». Сейчас счёт в серии 1-0 в пользу «Лейкерс». Следующий матч команды проведут 5 мая в 4:00 мск. Встреча пройдёт в Сан-Франциско.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна: