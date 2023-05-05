Беверли: половина игроков НБА не любит баскетбол

Защитник «Чикаго Буллз» Патрик Беверли выразил мнение, что большинство игроков НБА не любят баскетбол, но навыки позволяют им показывать высокую результативность.

«Большинство знакомых мне партнёров по командам не любят баскетбол, но они чертовски хороши — имеют самые лучшие навыки. Это самое дикое дерьмо в мире. Когда у вас есть такие сильные навыки, то подготовка отличается. Вы можете просто выйти на игру и набрать грёбаные 30, 40 очков. Это может сработать против команд, которые не так хороши. Но сделать это в плей-офф не получится», — приводит слова Беверли NBC со ссылкой на CBS Sports.

В нынешнем сезоне 34-летний игрок провёл в НБА 67 матчей за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго», набирая в среднем 6,2 очка за игру. В 2011–2012 годах Беверли выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга.