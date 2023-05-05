Джоэл Эмбиид может пропустить третий матч с «Бостоном»
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Звёздный центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может не принять участия в третьем матче полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бостон Селтикс».
Как сообщает пресс-служба клуба, возможное участие действующего MVP регулярного чемпионата находится под вопросом.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний баскетболист принял участие в четырёх играх, набирая в среднем 18,8 очка, 9,3 подбора и три передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 10.
На данный момент счёт в серии между «Бостоном» и «Филадельфией» — 1-1. Третья встреча состоится завтра, 6 мая. Начало — 2:30 мск.
Ранее Эмбиид после второго матча с «Селтикс» заявил, что он в любом случае не будет готов на 100 процентов.
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