«Никогда!» Шакил О'Нил отказался называть Карри доминирующим игроком и объяснил почему

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высказал мнение, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не является доминирующим игроком.

«Нет, никогда! Самые доминирующие разыгрывающие, да. Но доминирующим игроком назвать его не могу. Когда ты доминируешь, это должно продолжаться не один сезон. Он доминировал всю свою карьеру? Нет, он этого не делал», — сказал О'Нил на канале NBA on TNT в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри принял участие в 65 матчах, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 6,2 передачи.

Ранее комплиментарно о Карри высказался звёздный центровой и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис.

Стефен Карри и Клэй Томпсон поприветствовали Куинна Кука: