Ведищев: «Локолига» объединила уже 44 региона Российской Федерации

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о работе проекта «Локобаскет — Школьная лига» и проходящем в Челябинске Суперфинале.
«Уже 16-й год подряд ПБК «Локомотив-Кубань» при поддержке ОАО «РЖД» проводит один из самых значимых и массовых чемпионатов в отечественном детско-юношеском спорте – «Локобаскет – Школьную лигу». В этом сезоне мы объединили уже 44 региона РФ, а выбор города-хозяина Всероссийского финала остановили на столице Южного Урала. Челябинск взрастил уже не одно поколение талантливых спортсменов, а сборные региона не раз становились призёрами и чемпионами «Локолиги». 5 мая здесь будут определены сильнейшие школьные команды страны. Уверен, игры будут зрелищными и пройдут в бескомпромиссной борьбе.
Хочу выразить признательность администрации Челябинской области, федеральным и региональным министерствам спорта и образования за помощь в организации мероприятия. Также приношу искренние слова благодарности всем, кто провёл с нами сезон-2022/2023. Вместе мы заняты большим и важным делом – привлекаем в баскетбол и прививаем любовь к здоровому образу жизни сотням тысяч детей по всей России. Желаю участникам Суперфинала удачи, красивой игры и достойного соперничества», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».
Напомним, «Локомотив-Кубань» будет играть с казанским УНИКСом в финальной серии Единой лиги ВТБ. Серия начнётся 6 мая в Казани.
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