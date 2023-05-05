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Е. Гомельский: «Локомотив-Кубань» доказал, что лозунг «Заграница нам поможет» — ерунда

Е. Гомельский: «Локомотив-Кубань» доказал, что лозунг «Заграница нам поможет» — ерунда
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Заслуженный тренер РСФСР, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский после финального матча Суперфинала «Локобаскет — Школьная баскетбольная лига» поделился мнением о развитии детского баскетбола в России.

«Мой старший брат Александр дружил с великим хоккейным тренером Анатолием Тарасовым. И каждый раз, когда Анатолий Владимирович оказывался на баскетбольном матче, он открывал блокнот и начинал конспектировать. Потому что у них играют пять человек и вратарь, а у нас – пять человек и корзина. Очень много схожего, когда дело касается взаимодействий в атаке и защите. У баскетбола могут чему-то научиться представители любого вида спорта.

Вообще, Челябинск – город хоккейный, но дай бог, чтобы после такого турнира первые люди города и региона обратили внимание на баскетбол. Потому что талантливые юные баскетболисты и баскетболистки здесь есть – турнир это доказал.

А ещё одну важную вещь в этом сезоне доказал «Локомотив-Кубань»: то, что лозунг «Заграница нам поможет» – ерунда. Никакая заграница нам помогать не будет. Мне хочется, чтобы в баскетбол играли как можно больше наших ребят и девчат. И в таком спортивном регионе, как Челябинская область, баскетбол должен развиваться», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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