Главный обвиняемый по делу Шведа подтвердил, что принимал участие в драке

Четвёртый и главный подозреваемый по делу о нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа в видео, опубликованном в телеграм-канале «Столичный СК» подтвердил, что участвовал в драке.

Мужчина по имени Юсуф был ранее задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Международном аэропорту «Жуковский». Сообщалось, что он хотел улететь из страны.

5 мая в Пресненском районном суде Москвы прошли слушания по избранию меры пресечения для обвиняемых в нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа.

Трое обвиняемых Глеб Писарев, Князь Амирсланов и Рамзин Амирсланов были заключены под стражу решением суда, но при этом не признали свою вину.

Задержан главный обвиняемый по делу нападения на Алексея Шведа: