Кущенко о финале Единой лиги ВТБ: баскетбол будет нервный, эмоциональный

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии турнира. В ней впервые в своей истории сыграют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

«Я не любитель прогнозов. Прогнозы можно делать после двух-трёх игр, потому что будет что-то понятно. Как мы говорили выше, должны быть герои. Димитриевич — явный лидер, который тянул за собой УНИКС в полуфинальной серии. «Локо» может постараться просто исключить его из игры с помощью защиты. И к этому должны быть готовы другие игроки — Мэйкон, Рэйнольдс или кто-то ещё. Эта шахматная тренерская история в финале будет совершенно на другом уровне. Оба тренера амбициозны, руководители амбициозны. В финале нет ни прошлогоднего чемпиона «Зенита», ни многолетнего фаворита ЦСКА.

Баскетбол будет нервный, эмоциональный, давление будет на всех — на игроков, тренеров, судей, руководителей. В любом случае, это будет баскетбол высочайшего уровня. Здесь разыгрывается всё впервые. Любая команда может впервые выиграть золото Единой лиги ВТБ и чемпионат России. На карту поставлено очень много. Каждая мелочь будет иметь значение, от работы клубного водителя и массажиста до решений руководства клуба и игроков. Это тот уровень, который мы долго ждали и, надеюсь, получим красоту с первого же матча серии», — приводит слова Кущенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Первый матч финальной серии до четырёх побед между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» пройдёт сегодня, 6 мая, в Казани на стадионе «Баскет-Холл» и начнётся в 14:00 мск