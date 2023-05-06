Кущенко о финале Единой лиги ВТБ: баскетбол будет нервный, эмоциональный

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии турнира. В ней впервые в своей истории сыграют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».
«Я не любитель прогнозов. Прогнозы можно делать после двух-трёх игр, потому что будет что-то понятно. Как мы говорили выше, должны быть герои. Димитриевич — явный лидер, который тянул за собой УНИКС в полуфинальной серии. «Локо» может постараться просто исключить его из игры с помощью защиты. И к этому должны быть готовы другие игроки — Мэйкон, Рэйнольдс или кто-то ещё. Эта шахматная тренерская история в финале будет совершенно на другом уровне. Оба тренера амбициозны, руководители амбициозны. В финале нет ни прошлогоднего чемпиона «Зенита», ни многолетнего фаворита ЦСКА.
Баскетбол будет нервный, эмоциональный, давление будет на всех — на игроков, тренеров, судей, руководителей. В любом случае, это будет баскетбол высочайшего уровня. Здесь разыгрывается всё впервые. Любая команда может впервые выиграть золото Единой лиги ВТБ и чемпионат России. На карту поставлено очень много. Каждая мелочь будет иметь значение, от работы клубного водителя и массажиста до решений руководства клуба и игроков. Это тот уровень, который мы долго ждали и, надеюсь, получим красоту с первого же матча серии», — приводит слова Кущенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Первый матч финальной серии до четырёх побед между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» пройдёт сегодня, 6 мая, в Казани на стадионе «Баскет-Холл» и начнётся в 14:00 мск
- 6 мая 2023
-
05:35
-
05:22
-
05:05
-
04:49
-
04:05
-
03:20
-
03:03
-
02:51
-
01:21
-
00:21
-
00:08
- 5 мая 2023
-
23:40
-
23:22
-
23:13
-
22:25
-
21:56
-
21:44
-
21:09
-
20:19
-
20:05
-
19:30
-
19:27
-
18:39
-
18:28
-
17:36
-
16:42
-
16:08
-
15:49
-
15:40
-
14:56
-
14:43
-
14:12
-
13:40
-
13:08
-
12:01