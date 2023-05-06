Стивен Эй Смит: Энтони Дэвис сыграл как полный мусор

Известнейший ведущий спортивного шоу First Take на ESPN Стивен Эй Смит крайне негативно высказался об игре центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса во втором матче серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:100).
«Моё терпение на нуле, я больше не играю в игры. Энтони Дэвис сыграл как полный мусор. Он был настолько плох, что санитарные службы возможно не захотели бы оказываться рядом с ним, настолько мусорно он сыграл.
Вы видели, как сыграл Леброн Джеймс в первой половине. Он был готов играть. Если бы Энтони Дэвис также был бы готов играть, «Лейкерс» могли повести в серии со счётом 2:0, но он не был готов», — сказал Смит на шоу «First Take».
Дэвис закончил встречу с 11-ю очками и семью подборами. Счёт в серии 1-1, следующие два матча пройдут в Лос-Анджелесе.
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