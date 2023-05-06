Паскуаль: надеюсь, мы скоро увидим Шведа на площадке

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ со столичным ЦСКА (86:68), который прошёл в Москве.

«Знаю, что я уже говорил об этом во время своей пресс-конференции в Казани, но не могу снова об этом не упомянуть. Я в Москве и хочу пожелать всего самого хорошего Алексею Шведу, всей его семье. Надеюсь, мы скоро увидим его на площадке. Что же до игры, то играть подобные матчи с ЦСКА нелегко. Обе команды хотели играть в финале, но одно-два действия поставили нас в положение, когда мы играем за третье-четвёртое места. Мы стараемся относиться к этому так серьёзно, как возможно, и играть в наш баскетбол. Сегодня должен поздравить своих игроков с этой победой», — сказал Паскуаль на пресс-конференции.

Напомним, «Зенит» не смог защитить титул чемпиона Единой лиги ВТБ в текущем сезоне после поражения в полуфинальной серии от казанского УНИКСа (3-4).

Второй матч серии между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт завтра, 7 мая, в Москве.