Райкович высказался о поражении ЦСКА от «Зенита» в первом матче серии за 3-е место
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение своей команды в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ от санкт-петербургского «Зенита» (68:86), который прошёл в Москве.
«Что я могу сказать? Поздравления «Зениту». У нас не получилось показать нормальную игру. Сказались и отсутствие Шведа с Комоловым, и то, что команда находится в плохой психологической форме после поражения от «Локомотива-Кубань» в полуфинале. Но это не значит, что можно таким образом представлять цвета ЦСКА. Мы должны найти способы справиться с обстоятельствами, должны приложить большие старания», — сказал Райкович на пресс-конференции.
Второй матч серии между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт завтра, 7 мая, в Москве.
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