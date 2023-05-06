«Рот закрой». Подозреваемый в избиении Шведа нагрубил журналистам

Четвёртый обвиняемый в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа водитель Юсуф, который сегодня был заключён под стражу, грубо ответил журналисту, задавшему ему вопрос об обстоятельствах инцидента.

На видео, опубликованном в телеграм-канале SHOT, слышно, как один из представителей СМИ поинтересовался у обвиняемого, был ли последний в курсе, с кем именно он вступал в драку, на что мужчина ответил: «Рот закрой».

Ранее мужчина не признал вину и отказался от дачи показаний, хотя в пятницу подтвердил своё участие в драке. До задержания он планировал покинуть Россию, но был пойман в аэропорту Жуковский.

Напомним, Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.