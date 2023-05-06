Болельщики ЦСКА поддержали Алексея Шведа на матче с «Зенитом»

Болельщики столичного ЦСКА на первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ с «Зенитом» (68:86) выразили поддержку главной звезде своей команды Алексею Шведу, попавшему в больницу после избиения хулиганами.
Группа присутствовавших на матче запаслись плакатами, которые в сумме составляли фразу «Держись, Швед!»
Фото: Пресс-служба ЦСКА
Напомним, Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.
На данный момент четверо фигурантов, предположительно, принимавших участие в избиении, задержаны.
- 6 мая 2023
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