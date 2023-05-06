«Абсолютная война». Джо Маззулла — о четвёртом матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла после третьего матча полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Филадельфией Сиксерс» (114:102, 2-1) высказался об ожиданиях по поводу четвёртой встречи серии.
«Что я буду ожидать от четвёртого матча? Абсолютная война», — сказал Маззулла в послематчевом интервью.
Напомним, самым результативным игроком матча стал звёздный центровой хозяев Джоэл Эмбиид. На его счету 30 очков, 13 подборов и четыре блок-шота. Разыгрывающий Джеймс Харден провёл не самую эффективную игру в нападении. Несмотря на дабл-дабл (16 очков и 11 результативных передач), Джеймс реализовал лишь 3 из 14 бросков.
Дабл-даблом также отметился форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету 27 очков, 10 подборов и пять передач. Также хорошую игру провёл Джейлен Браун. В его активе 23 очка, семь подборов и пять передач.
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