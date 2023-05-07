Эндрю Уиггинс сделал шикарный данк через Энтони Дэвиса

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс отметился великолепным данком в третьей игре полуфинальной серии НБА (Запад) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:97).

В середине третьей четверти центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заблокировал бросок из-под кольца от Стефена Карри, однако подбор забрал центровой «Уорриорз» Кевон Луни. Тот отдал передачу на Эндрю Уиггинса, который забил сверху, несмотря на попытку Дэвиса сделать блок-шот.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит отметить, что Энтони Дэвис стал самым результативным игроком в составе «Лейкерс» в этой игре. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи. Эндрю Уиггинс набрал 16 очков, сделал четыре передачи и девять подборов.