Эндрю Уиггинс сделал шикарный данк через Энтони Дэвиса

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс отметился великолепным данком в третьей игре полуфинальной серии НБА (Запад) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:97).
В середине третьей четверти центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заблокировал бросок из-под кольца от Стефена Карри, однако подбор забрал центровой «Уорриорз» Кевон Луни. Тот отдал передачу на Эндрю Уиггинса, который забил сверху, несмотря на попытку Дэвиса сделать блок-шот.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Стоит отметить, что Энтони Дэвис стал самым результативным игроком в составе «Лейкерс» в этой игре. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи. Эндрю Уиггинс набрал 16 очков, сделал четыре передачи и девять подборов.
- 7 мая 2023
-
10:44
-
09:52
-
09:18
-
09:00
-
08:03
-
06:18
-
01:19
- 6 мая 2023
-
23:24
-
23:07
-
21:09
-
19:36
-
18:20
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
16:43
-
16:17
-
16:11
-
15:51
-
15:10
-
14:50
-
14:41
-
14:27
-
13:33
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:34
-
11:53
-
10:56
-
10:29
-
10:20
-
09:59
-
09:45
-
09:13