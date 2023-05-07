Клэй Томпсон: сегодня нас опозорили на щитах и штрафных бросках
Поделиться
Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал результат третьего матча полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:127; 1-2).
«Сегодня нас опозорили, к сожалению, на щитах, на линии штрафных бросков. Мы должны посмотреть разбор, проанализировать его и стать лучше», – сказал Томпсон на послематчевой пресс-конференции.
Материалы по теме
Напомним, в третьем матче серии защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон набрал 15 очков и сделал семь подборов.
Следующий матч серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт 9 мая (5:00 мск) на площадке «Лейкерс».
Ранее разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри пообещал вернуться в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2023
-
15:08
-
14:52
-
13:56
-
13:20
-
12:17
-
11:16
-
10:44
-
09:52
-
09:18
-
09:00
-
08:03
-
06:18
-
01:19
- 6 мая 2023
-
23:24
-
23:07
-
21:09
-
19:36
-
18:20
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
16:43
-
16:17
-
16:11
-
15:51
-
15:10
-
14:50
-
14:41
-
14:27
-
13:33
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:34
-
11:53
Партнерский контент