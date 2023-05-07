Клэй Томпсон: сегодня нас опозорили на щитах и штрафных бросках

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал результат третьего матча полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:127; 1-2).

«Сегодня нас опозорили, к сожалению, на щитах, на линии штрафных бросков. Мы должны посмотреть разбор, проанализировать его и стать лучше», – сказал Томпсон на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в третьем матче серии защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон набрал 15 очков и сделал семь подборов.

Следующий матч серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт 9 мая (5:00 мск) на площадке «Лейкерс».

Ранее разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри пообещал вернуться в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».