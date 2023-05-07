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Леброн Джеймс: в третьем матче мы просто играли в баскетбол «Лейкерс»

Леброн Джеймс: в третьем матче мы просто играли в баскетбол «Лейкерс»
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Звёздный лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал итоги третьего матча полуфинальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:97, 2-1). Джеймс отметил, что «Лейкерс» удалось правильно провести игру и сыграть в свой баскетбол.

«Мы провели игру правильно. Во второй игре мы были не очень сильны у кольца. У нас есть возможность бросать из-за пределов площадки, но мы в первую очередь команда краски. Сегодня мы просто играли в баскетбол «Лейкерс», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

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Напомним, в третьем матче с «Уорриорз» Джеймс набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач.

Также после этой игры Леброн Джеймс вышел на пятое место в истории плей-офф НБА по количеству совершённых подборов.

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