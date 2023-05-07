Леброн Джеймс впервые в карьере не сделал ни одного броска за четверть в матче плей-офф

Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс впервые в своей карьере не совершил ни одной попытки броска за целую четверть в матче плей-офф НБА. Это произошло в первой четверти игры с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:97).
Напомним, в третьем матче с «Уорриорз» Джеймс набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач. Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи.
Двукратный MVP лиги разыгрывающий гостей Стефен Карри отметился 23 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Атакующий защитник Клэй Томпсон набрал 15 очков и сделал семь подборов.
Счёт в серии в пользу «Лейкерс» — 2-1.
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