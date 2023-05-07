Грин рассказал, что ему не понравилось во время третьей игры с «Лейкерс»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, чем он был недоволен во время третьей игры полуфинальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:127).

«Во второй четверти игра остановилась. Мы всё время стояли на линии штрафных.

Что касается судейства, ничего не изменишь. Матч окончен. Неважно, доволен я или нет. Обидно, что игра постоянно останавливалась из-за фолов», — сказал Грин после матча.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи.

Следующий матч серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт 9 мая (5:00 мск) на площадке «Лейкерс».