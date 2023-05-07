Леброн Джеймс: нам нельзя расслабляться против такой команды, как «Голден Стэйт»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о настрое команды после победы в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:97, 2-1).

«Мы не можем позволить себе расслабиться, играя против такой команды, как «Голден Стэйт». Мы должны быть сконцентрированы. Если расслабимся, они могут выиграть три матча подряд.

Так что нам нужно продолжать в том же духе, помнить, что эта команда очень опасна, и на расслабляться на площадке», – сказал Джеймс после матча.

Напомним, в третьем матче с «Уорриорз» Джеймс набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач.

Также после этой игры Леброн Джеймс вышел на пятое место в истории плей-офф НБА по количеству совершённых подборов.