Дарвин Хэм подколол Расселла Уэстбрука после победы в матче с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм дал комментарий по поводу того, что лидер команды Леброн Джеймс не сделал ни одного броска в первой четверти игры с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:97). Американский специалист сказал, что он не беспокоится на этот счёт, и сделал акцент на том, что сейчас в команде нет игроков, которым требуется совершать много бросков, чтобы разыграться.

Напомним, в межсезонье команду покинул Расселл Уэстбрук, которого во время выступления за «озёрников» сильно критиковала спортивная общественность.

«Если бы это произошло в начале сезона, я бы заволновался. Но с командой, которая у нас есть сейчас, я не волнуюсь. Нам не нужно совершать плохие броски, пытаясь разыграться», — приводит слова Хэма Fadeaway World.