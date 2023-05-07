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Дарвин Хэм подколол Расселла Уэстбрука после победы в матче с «Голден Стэйт»

Дарвин Хэм подколол Расселла Уэстбрука после победы в матче с «Голден Стэйт»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм дал комментарий по поводу того, что лидер команды Леброн Джеймс не сделал ни одного броска в первой четверти игры с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:97). Американский специалист сказал, что он не беспокоится на этот счёт, и сделал акцент на том, что сейчас в команде нет игроков, которым требуется совершать много бросков, чтобы разыграться.

Напомним, в межсезонье команду покинул Расселл Уэстбрук, которого во время выступления за «озёрников» сильно критиковала спортивная общественность.

«Если бы это произошло в начале сезона, я бы заволновался. Но с командой, которая у нас есть сейчас, я не волнуюсь. Нам не нужно совершать плохие броски, пытаясь разыграться», — приводит слова Хэма Fadeaway World.

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