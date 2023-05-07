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Леброн: по-прежнему серьёзно отношусь к тому, чтобы сыграть с Бронни в НБА

Леброн: по-прежнему серьёзно отношусь к тому, чтобы сыграть с Бронни в НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс заявил, что не отказывается от желания сыграть вместе со своим сыном Бронни Джеймсом.

«Я был серьёзен, когда сказал о желании сыграть с Бронни, и я по-прежнему серьёзно к этому отношусь. Я сделал то, что и должен был в этой лиге. Мой сын отправится в собственное путешествие.

Как бы ни сложилась его карьера, каким бы ни было его путешествие, он будет делать то, что лучше для него. И я, его отец, его мама, его брат и сестра, мы поддержим его во всех начинаниях. Итак, это не означает, что Бронни должен сыграть со мной только потому, что это моя цель. Я спокойно к этому отношусь», – приводит слова Леброна издание RealGM.

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