Леброн: по-прежнему серьёзно отношусь к тому, чтобы сыграть с Бронни в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс заявил, что не отказывается от желания сыграть вместе со своим сыном Бронни Джеймсом.
«Я был серьёзен, когда сказал о желании сыграть с Бронни, и я по-прежнему серьёзно к этому отношусь. Я сделал то, что и должен был в этой лиге. Мой сын отправится в собственное путешествие.
Как бы ни сложилась его карьера, каким бы ни было его путешествие, он будет делать то, что лучше для него. И я, его отец, его мама, его брат и сестра, мы поддержим его во всех начинаниях. Итак, это не означает, что Бронни должен сыграть со мной только потому, что это моя цель. Я спокойно к этому отношусь», – приводит слова Леброна издание RealGM.
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